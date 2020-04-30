Александр Седунов рассказал, когда начнут работать летние лагеря

15:24, 30 апреля 2020, ПАИ

Когда начнут работать летние лагеря в Псковской области, рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 30 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«В 2020 году планировали, что будет работать 16 лагерей и 153 лагеря с дневным пребыванием», - отметил Александр Седунов.

Он также рассказал, что первые смены должны были начаться уже 1-2 июня с заездом более 900 детей.

«В связи с коронавирусом был приостановлен приём и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления детей, - отметил Александр Седунов. – Начало оздоровительной кампании перенесли на 10-15 июня».

Помимо этого, все лагеря завершили подготовительные мероприятия и уже готовы к приёму детей.

«Как только ситуация с коронавирусом улучшится, мы будем готовы к летней оздоровительной кампании».