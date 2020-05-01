В обсервации в Невельском районе под наблюдением остается 40 человек

17:16, 30 апреля 2020, ПАИ

40 человек находятся под наблюдением в обсервации в Невельском районе. Об этом рассказал главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский 30 апреля во время селекторного совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по борьбе с коронавирусом. Главврач напомнил, что в районе 25 апрелч было сформировано обсервационное отделения для строителей из Киргизии, в течение суток организована врачебно-сетсринская бригада для наблюдения за ними.

«Было принято 74 человека, 17 из них были отправлены на следующий этап наблюдения в Золотково как лихорадящие. Все пациенты были на приеме тестированы на коронавирус, результат был отрицательным. Сейчас под наблюдением остаются 40 человек, проводятся все противоэпидемические мероприятия, сотрудникам проводятся тесты на коронавирус», - отметил Валерий Василевский, добавив, что среди наблюдаемых три-четыре человека в день с температурой отправляют под наблюдение в Золотково. По словам главного врача, ситуация стабильная.

25 апреля на территории района было сформировано обсервационное отделение для строителей из Киргизии.