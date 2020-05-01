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Общество

Двое псковичей отправлены на лечение от коронавируса по решению суда

Двое псковичей отправлены на лечение от коронавируса по решению суда, сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля - передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, сегодня состоялось судебное заседание, на котором принималось решение относительно госпитализации врача. Ранее по поводу другой коронавирусной «диссидентки» из Пскова суд принял решение отправить её в стационар.

По словам главврача поликлиники, медики пока не готовы отправлять даже пациентов с лёгкими формами COVID-19 на амбулаторное лечение вне больницы. «Мы думали на эту тему. Проходят учебные занятия - Москва делится опытом амбулаторного лечения лёгких форм. Но обязательное условие такого стандарта - это КТ и регулярное наблюдение пациента. Будут сложности и с тем, что таким пациентам надо чаще менять одежду, плюс решать вопрос о покупке лекарств для таких людей», - отметила Невалённая.

Она также добавила, что зачастую препараты, применяемые при лечении коронавируса, дают осложнения на сердце. «Надо пока лечить в стационаре», - высказала своё мнение Галина Невалённая.

Главврач сообщила также, что городская поликлиника в праздничные майские дни будет работать.

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