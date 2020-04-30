Псковичей с лёгкой формой коронавируса отправят лечиться домой

14:28, 30 апреля 2020, ПАИ

Псковичей с лёгкой формой коронавируса отправят лечиться домой, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 30 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наблюдение лёгких форм коронавируса будем предусматривать на дому, чтобы в случае необходимости освободить койки для более тяжёлых больных», - сказала Марина Гаращенко.

Она также добавила, что в Палкинском районе к приему тех, кто, возможно, контактировал с больными коронавирусом людьми, готов обсерватор на 30 коек.

Марина Гаращенко обратила внимание и на рост числа заболевших медиков: сейчас в регионе коронавирус диагностирован у 16 медработников. «В связи с этим рассматриваем внедрение системы страхования медицинских работников», - сказала председатель комитета.

«Решение по поддержке медиков примем сегодня. Все остальные меры тоже доведем до завершения, - пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Если лёгкие формы коронавируса будут лечиться на дому, нужно проработать меры контроля и рассмотреть каждый такой случай индивидуально».