Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности главы Кабинета министров. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент Владимир Путин.
Такое решение принято в связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Указ вступил в законную силу.
Михаил Мишустин рассказал, что планирует находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи.