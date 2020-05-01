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Общество

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Андрей Белоусов

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности главы Кабинета министров. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля, подписал президент Владимир Путин.

Такое решение принято в связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Указ вступил в законную силу.

Михаил Мишустин рассказал, что планирует находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи.

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