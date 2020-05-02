Михаил Ведерников поблагодарил медиков, учителей и полицейских за труд в условиях коронавируса

10:46, 02 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил медиков, социальных работников, учителей, сотрудников сферы ЖКХ и правоохранительных органов, работников транспорта за труд в условиях распространения коронавируса. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram 2 мая.

«Особые слова благодарности хочу сказать тем, кто сегодня вынужден трудиться в этих непростых условиях, – отметил губернатор. – В этом году мы встречаем День труда в особых, непривычных для нас условиях. Эти условия вынуждают нас отказаться от традиционных шествий, гуляний, концертов, выездов на природу. Но это нисколько не умаляет идею самого праздника».

По состоянию на 2 мая в Псковской области коронавирус подтверждён у 194 человек.