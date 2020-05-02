Псковичи смогут сделать платные тесты на коронавирус в «Центре СПИД»

10:53, 02 мая 2020, ПАИ

Жители Псковской области смогут сдать платные тесты на коронавирус в «Центре СПИД» после поставки соответствующего медоборудования. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram 2 мая.

«В настоящее время «Центр СПИД» ожидает поставку нового оборудования, – рассказал губернатор. – Мы планируем, что на этом оборудовании сотрудники будут работать в три смены. Это практически в два раза увеличит количество тестов, которые можно будет делать. Как только оборудование поставят и наладят, то тесты можно будет сделать у нас в регионе».

Михаил Ведерников добавил, что в настоящее время тесты на коронавирус делают в первую очередь тем, кто «находится на передовой», и тем, кто находится в группе риска и контактировал с заболевшими.

По состоянию на 2 мая в Псковской области коронавирус подтверждён у 194 человек.