Юлия Пересильд на самоизоляции рисует с дочерью картины

23:44, 30 апреля 2020, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд поделилась в своём Instagram видеозаписью времяпровождения на самоизоляция во время распространения коронавируса.

Актриса вместе с дочерью начала рисовать картину. «Карантиним... Неделю уже пытаемся дорисовать, но ничего, мы упёртые! Моя Марусечка! Рисуем по 2 часа, мельчайшие детальки, но зато есть чем занять ребёнка помимо гаджетов! Рисуем весело! Болтаем параллельно!» – рассказала Юлия Пересильд.

11 апреля актриса призвала всех псковичей соблюдать самоизоляцию. По состоянию на 30 апреля в Псковской области коронавирус подтвержден у 172 человек.