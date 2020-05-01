ВИДЕОФАКТ: В Острове заработал обновлённый фонтан

12:06, 01 мая 2020, ПАИ

В Острове заработал обновлённый фонтан в парке Победы, сообщается в Instagram ostrov.city. Монтаж оборудования для городского фонтана начался ещё 24 апреля, уже 30-го числа горожане смогли оценить его внешний вид. Стоимость работ по ремонту фонтана составила 3 млн 982 тысячи.

Реконструкция фонтана началась в Острове осенью 2019 года, а реконструкция и благоустройство парка Победы на берегу Великой продолжалось в течение нескольких лет. После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, жители Острова смогут гулять по обновлённому парку.

До этого в течение многих лет фонтан находился в нерабочем состоянии и выглядел так: