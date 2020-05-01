Ещё два жителя Псковской области сумели поправиться после коронавируса

10:18, 01 мая 2020, ПАИ

Ещё два жителя Псковской области сумели поправиться после коронавируса, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Количество выздоровевших достигло 19 человек.

Коронавирус в регионе подтверждён у 177 человек. В результате болезни скончались восемь человек.

Больше всего заболевших по-прежнему в Пскове. Здесь зарегистрировано 57 случаев инфекции. В Новосокольническом районе - 22 случая, в Великих Луках - 15 случаев. Статистику по другим района можно увидеть здесь.