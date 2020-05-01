Юлия Пересильд предложила подписчикам в Instagram спеть вместе с ней военные песни

11:47, 01 мая 2020, ПАИ

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд предложила подписчикам в Instagram спеть вместе с ней военные песни.

«Песни – моя слабость: до того как стать актрисой, я постоянно пела, – поделилась Юлия. – Я, к сожалению, не училась в музыкальной школе. Я совсем не музыкант, не певица, но к песне отношусь особенно. Пою, когда мне хорошо и когда плохо, – пою всегда. Люблю вслушиваться в каждое слово и сложить монолог, понять, про что эта песня».

В преддверии 9 Мая Юлия Пересильд решила организовать флешмоб с исполнением военных песен и предложила своим подписчикам принять в нём участие.

«С 1 по 9 мая утром я буду выкладывать одну песню, а вечером в 19:00 – 20:00 буду выходить в прямой эфир и петь эту песню с вами. Любой, кто захочет присоединиться ( для этого надо знать слова и мелодию), – присоединяйтесь, споём вместе! Буду присоединять вас в прямой эфир, знакомиться и просто петь! И так до 9 Мая! Сейчас у нас всех не так много впечатлений, может, эти прямые эфиры нас немного отвлекут. Попоём вместе!» – рассказала о сути своей затеи актриса.

Первой мелодией, которую Юлия спела вместе с дочерьми, стала песня «Журавли», известная большинству в исполнении Марка Бернеса.

На карантине актриса не скучает, то и дело обновляя Instagram. Например, ранее Юлия приняла участие во флешмобе актёрского объединения «Заячий стон», выступила в поддержку врачей в пустом зале Большого театра, призвала псковичей оставаться дома, показала, как рубит дрова, вместе с детьми спела для своих подписчиков песню и запустила «музыкальную вакцину».

В интервью «Российской газете» Юлия Пересильд рассказала о детстве, которое провела в Пскове, признавшись, что в то время даже макароны по-флотски в её семье считались деликатесом. В другом интервью попросила не считать Псков просто «городом под Петербургом».