Создать собственную игру в рамках соревнований смогут школьники Псковской области

12:41, 01 мая 2020, ПАИ

В Псковской области школьники смогут создать игру в рамках соревнований – об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В онлайн-соревнованиях смогут принять участие учащиеся 8–11-х классов с 7 по 12 мая. Участники должны будут создать игру в любом жанре и сеттинге под платформу Google Play. В рамках хакатона предусмотрены вебинары и судейство от партнёров и экспертов.

Школьники получат шанс создать команду и поработать над созданием собственной игры, выиграть подарки, а также заработать дополнительные баллы для поступления в ПсковГУ, набраться опыта у ведущих экспертов и лидеров отрасли, а также получить поддержку от партнёров хакатона и разместить свой проект на Google Play.

Победитель получит четыре промокода, предоставленных GeekZ, и помощь в выкладывании игры в Google Play от PskovHack. За второе место предусмотрена стажировка в Selden от Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения. За третье место каждый член команды получит мерч от ПсковГУ.

Специальный приз от особого партнёра Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения – 50 тысяч рублей на развитие проекта. Регистрация открыта до 6 мая (до 23:00 включительно). С планом проведения хакатона можно ознакомиться здесь.

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