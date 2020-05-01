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Общество

Более 3,4 млн человек в мире заразились коронавирусом

По состоянию на утро 2 мая в мире зарегистрированы 3 млн 401 тысяча 225 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика по заболеванию.

Жертвами коронавируса стали 239 тысяч 604 человека. Количество выздоровевших составляет 1 млн 81 тысяча 676.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 1 млн 131 тысяча 452 (65 тысяч 776 летальных исходов).

В России коронавирусом заболели 114 тысяч 431 человек, умерли – 1 тысяча 169. В Псковской области зарегистрированы 177 случаев заражения коронавирусом, 8 пациентов скончались

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