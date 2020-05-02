Справедливость восторжествовала: спустя долгие годы жительница Псковской области получила статус ветерана Великой Отечественной войны

10:15, 02 мая 2020, ПАИ

Спустя долгие годы жительница Псковской области Мария Арсентьева получила статус ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

В 1943 году Мария Арсентьева работала помощником повара в городе Торопец, затем в 1944 году была переведена поваром в Новосокольники. Статус ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла псковичка не могла получить из-за неточностей в личном деле.

«Две недели назад на приёме граждан по поручению президента России я узнал о сложившейся ситуации и поставил задачу найти решение до Дню Победы», – пояснил губернатор.

После того, как решение было найдено, Михаил Ведерников позвонил Марии Арсентьевой, поздравил её с 95-летием и с наступающим праздником – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. «Прасковья Алексеевна от вашего имени обращалась в приёмную президента с просьбой об установлении статуса ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла. Мы с прокуратурой отработали, все решения приняты. Соответственно, все выплаты вам тоже будут произведены. Вам также передадут медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», – сообщил глава региона Марии Арсентьевой.

«Спасибо вам за ваш труд, здоровья и всего хорошего! Главное, что справедливость восторжествовала», – заключил Михаил Ведерников.