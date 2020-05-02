0
10:58
Михаил Ведерников ответил на вопросы псковичей о коронавирусе (ВИДЕО)
23:53
Тёплая погода установится в Псковской области 2 мая
22:24
Взломавшие почту митрополита Тихона злоумышленники требуют у него миллионы рублей
22:02
Автомобили дачников образовали пробку на трассе Петербург – Псков
20:28
Изображение Путина и Шойгу в храме Вооружённых сил заменят на крестный ход в Пскове
18:53
Мир. Труд. Коронавирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:21
ФОТОФАКТ: Дорожники приступили к ремонту улицы Гагарина в Пскове
Еще новости
Общество

Создан тест, выявляющий коронавирус ещё до появления первых симптомов

Учёные из Минобороны США создали специальный тест, который может выявить носителя коронавирусной инфекции ещё до того, как тот станет заразным для окружающих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные британского издания The Guardian.

Разработчики отмечают, что с помощью этого теста будет возможно выявлять наличие в крови вируса уже в течение 24 часов после инфицирования. Это на четыре дня раньше, чем уже использующиеся анализы, подчеркивают специалисты.

По словам главы лаборатории биотехнологий DARPA доктора Брэда Рингайзена, это «абсолютно инновационное решение». Он подчеркнул, что созданный тест позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием коронавируса.

В настоящий момент специалисты ждут получение разрешения на использование теста от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ожидается, что разрешение должно поступить в течение недели.

По последним данным в мире зарегистрированы более 3,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 1 млн пациентов выздоровели, 239,6 тысяч – скончались. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Создан тест, выявляющий коронавирус ещё до появления первых симптомов Михаил Ведерников ответил на вопросы псковичей о коронавирусе (ВИДЕО) Губернатор объяснил, можно ли приехать в Псковскую область посадить картошку Михаил Ведерников рассказал, почему посетителей магазина без масок штрафуют, а продавцов – нет Мы сумели избежать взрывного роста: Михаил Ведерников – о распространении коронавируса Псковичи смогут сделать платные тесты на коронавирус в «Центре СПИД» Ни одна норма не была нарушена: Михаил Ведерников – о привозе строителей из Москвы в Новосокольники Губернатор рассказал, когда в Псков может вернуться нормальная жизнь с работающими магазинами и малым бизнесом Псковский губернатор рассказал, как малоимущие жители получат социальную помощь Михаил Ведерников поблагодарил медиков, учителей и полицейских за труд в условиях коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковичей о коронавирусе (ВИДЕО)
02 мая 2020
Михаил Ведерников ответил на вопросы псковичей о коронавирусе (ВИДЕО)
Тёплая погода установится в Псковской области 2 мая
01 мая 2020
Тёплая погода установится в Псковской области 2 мая
Взломавшие почту митрополита Тихона злоумышленники требуют у него миллионы рублей
01 мая 2020
Взломавшие почту митрополита Тихона злоумышленники требуют у него миллионы рублей
Автомобили дачников образовали пробку на трассе Петербург – Псков
01 мая 2020
Автомобили дачников образовали пробку на трассе Петербург – Псков
Изображение Путина и Шойгу в храме Вооружённых сил заменят на крестный ход в Пскове
01 мая 2020
Изображение Путина и Шойгу в храме Вооружённых сил заменят на крестный ход в Пскове
Мир. Труд. Коронавирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 мая 2020
Мир. Труд. Коронавирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: Дорожники приступили к ремонту улицы Гагарина в Пскове
01 мая 2020
ФОТОФАКТ: Дорожники приступили к ремонту улицы Гагарина в Пскове
Уроженец Пскова Максим Орлов продолжает рассказывать о своём лечении в Коммунарке
01 мая 2020
Уроженец Пскова Максим Орлов продолжает рассказывать о своём лечении в Коммунарке

Идет загрузка...