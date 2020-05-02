Создан тест, выявляющий коронавирус ещё до появления первых симптомов

11:58, 02 мая 2020, ПАИ

Учёные из Минобороны США создали специальный тест, который может выявить носителя коронавирусной инфекции ещё до того, как тот станет заразным для окружающих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные британского издания The Guardian.

Разработчики отмечают, что с помощью этого теста будет возможно выявлять наличие в крови вируса уже в течение 24 часов после инфицирования. Это на четыре дня раньше, чем уже использующиеся анализы, подчеркивают специалисты.

По словам главы лаборатории биотехнологий DARPA доктора Брэда Рингайзена, это «абсолютно инновационное решение». Он подчеркнул, что созданный тест позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием коронавируса.

В настоящий момент специалисты ждут получение разрешения на использование теста от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ожидается, что разрешение должно поступить в течение недели.

По последним данным в мире зарегистрированы более 3,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 1 млн пациентов выздоровели, 239,6 тысяч – скончались.