Ещё 9623 человека заразились коронавирусом в России
За последние сутки в 83 регионах России выявлено 9 623 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За сутки в стране зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровело 1 793 человека.
Всего на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 1 222 человека, выздоровело – 15 013.
В Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь.