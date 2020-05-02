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Общество

Ещё 9623 человека заразились коронавирусом в России

За последние сутки в 83 регионах России выявлено 9 623 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в стране зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровело 1 793 человека.

Всего на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 1 222 человека, выздоровело – 15 013.

В Псковской области выявлено 194 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, умерло – восемь. 

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