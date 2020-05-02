Россия стала седьмой в мире по числу заражённых коронавирусом

13:54, 02 мая 2020, ПАИ

Россия обошла Турцию и вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом в мире, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На данный момент в России зарегистрировано 124 054 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в Турции – 122 392. Однако власти Анкары ещё не опубликовали данные за 2 мая.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 1 млн пациентов выздоровели, 239,6 тысячи – скончались.