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Общество

Псковская ГИБДД принимает экзамены и предоставляет услуги в онлайн-режиме

В связи с пандемией коронавируса псковские региональные подразделения Госавтоинспекции предоставляют государственные услуги регистрации транспорта, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Несмотря на то что в Псковской области прекращена деятельность автошкол, экзамены на право управления транспортом проводятся по скорректированным графикам для небольших групп.

Кроме того, водительские удостоверения, срок действия которых истекает или истёк в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года, будут действительны до их замены, а псковичей, имеющих такие водительские удостоверения, не будут привлекать к административной ответственности.

Между тем в МВД уточнили, что если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение возможно. Но осуществить это можно только по предварительной записи. 

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