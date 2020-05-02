Службы в каждом храме Псковской епархии продолжаются

17:41, 02 мая 2020, ПАИ

Службы в храмах Псковской епархии продолжаются. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

Владыка напомнил, что его указом с 31 марта и до особого распоряжения приостановлены все общественные богослужения. «Считаю это абсолютно правильным, хотя и очень тяжёлым решением», – подчеркнул митрополит Тихон.

По его словам, Псково-Печерский монастырь – центр паломничества в Псковской области. «Тысячи людей, в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга, приезжали сюда. А в период пандемии это могло бы стать – и наверняка бы стало – просто катастрофой», – отметил владыка.

Митрополит Тихон также подчеркнул, что службы в храмах Псковской епархии продолжаются. Однако богослужения совершают только священнослужители и необходимые для этого сотрудники церкви: певцы, чтецы. «Служба перед Богом совершается – и это самое главное. Это важнейшая молитва, принесение бескровной жертвы, евхаристии», – заключил владыка.