Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса
В мире число жертв коронавирусной инфекции превысило 243 тысячи человек, общее количество заражённых достигло 3,42 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, пишет газета «Известия».
Больше всего заражённых зарегистрировано в Соединённых Штатах Америки (1,13 млн), а также в Испании (216,5 тыс.) и Италии (209,3 тыс.). В России зафиксировано 124 тыс. заболевших коронавирусом.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201.