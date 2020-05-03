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Общество

Более 243 тысяч человек в мире скончались от коронавируса

В мире число жертв коронавирусной инфекции превысило 243 тысячи человек, общее количество заражённых достигло 3,42 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, пишет газета «Известия».

Больше всего заражённых зарегистрировано в Соединённых Штатах Америки (1,13 млн), а также в Испании (216,5 тыс.) и Италии (209,3 тыс.). В России зафиксировано 124 тыс. заболевших коронавирусом.

Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201.

 

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