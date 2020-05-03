Около 11 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки

10:49, 03 мая 2020, ПАИ

За последние сутки в России зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее количество заразившихся достигло 134 687 человек. Более половины новых больных (50,3%) не имели клинический заболеваний.

За день умерло 58 человек (днем ранее — 57).

Всего от COVID-19 в России погибли 1280 человек. За сутки выздоровели 1626 человек, всего — 16 639 человек. Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201.