О работе милиции Псковской области в годы Великой Отечественной войны расскажут в региональном УМВД

17:28, 03 мая 2020, ПАИ

В преддверии дня Победы на официальном сайте УМВД РФ по Псковской области, а также в официальных аккаунтах ежедневно будет публиковаться серия очерков о правоохранительных органах Псковской области в годы Великой Отечественной войны, взятых из книги «История органов внутренних дел Псковской области» (в ред. С. Е. Матвеева. – Псков, 2006). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ещё одним направлением деятельности правоохранительных органов Псковщины в этот период было осуществление проверки (фильтрации) отступавших по лесам и дорогам военнослужащих, а также гражданских беженцев из Белоруссии и Прибалтики, поток которых усилился в конце июня 1941 года. В результате подобных проверок в районе Пскова и Острова было задержано около 2 тысяч подозрительных лиц, выявлено 160 диверсантов, в числе которых было немало эстонцев и латышей, завербованных немецкой разведкой и готовящих террористические акты в советском тылу. Большое количество диверсантов было задержано в пограничных с Латвией и Эстонией районах. Многие из задержанных представляли собой переодетых в советскую форму агентов немецкой разведки, получивших задание по ведению разведки в укрепрайонах и по уничтожению военных объектов.

Одновременно развернулась активная деятельность по созданию советского подполья. С начала июля 1941 года организуются будущие подпольные комитеты партии, одним из руководителей этого важнейшего участка работы становится начальник разведотдела Ленинградского управления НКВД Л. И. Кожевников, чьи директивы направлялись в районы.

Леонид Иванович Кожевников родился в 1904 году, в сентябре возглавил Водный отдел УНКВД по Ленинградской области, с июня 1939 года – начальник следственной части УНКВД г. Ленинграда, в марте 1941 года назначен начальником разведотдела УНКВД по Ленинградской области. В ноябре он становится руководителем 4-го отдела УНКВД Ленинградской области, в его сферу компетенции входила организация зафронтовой работы: диверсии, агентурная и войсковая разведка, создание и деятельность партизанских отрядов, координация действий истребительных батальонов.

7 июля 1941 года постановлением Военного совета Северо-Западного фронта в каждом городе и районе прифронтовой полосы были созданы тройки в составе секретаря горкома ВКП(б), председателя исполкома горсовета и начальника городского отдела НКВД. Тройки работали в контакте с командирами воинских подразделений. На них возлагалась организация нормальной работы всех хозяйственных органов, разработка мероприятий по наведению строгого порядка и борьбе с паникёрами. Решениями тройки были предприняты шаги по минированию стратегически важных объектов в Пскове и районах. Вместе с командирами сапёрных подразделений Красной армии ответственность за подрыв мостов и зданий была возложена на НКВД. Однако не все решения псковской тройки были выполнены в связи со стремительным немецким наступлением. Уже через два дня, 9 июля, Псков был оставлен частями Красной армии. Вместе с красноармейцами покинули Псков и сотрудники НКВД.