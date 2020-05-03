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Общество

ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте

Фото: Юлия Чесняк.

Жильцов домов на Рижском проспекте не предупредили, что на время нанесения мурала на фасаде дома № 93 стоит убрать припаркованные машины. Об этом Псковскому агентству информации сообщила читательница Юлия Чесняк.

Фото: Юлия Чесняк.

«Стоянку не закрыли и не предупредили жильцов. Вот результат», – рассказала ПАИ псковичка и приложила фотографии забрызганных краской автомобилей. По мнению женщины, было бы достаточно загородить въезд на стоянку лентами, чтобы автовладельцы поняли, что начавшиеся работы могут навредить их машинам.

Фото: Юлия Чесняк.

1 мая на Рижском проспекте началось создание мурала в честь Знамени Победы. К празднику 9 Мая на стене девятиэтажного дома появится большое граффити, посвящённое Знамени Победы, на рисунке также увековечат родину знамени – Идрицу.

Эскиз мурала

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