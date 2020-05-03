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Общество

Митрополит Тихон: «Гиперблагочестивые» люди лишили всех прихожан Псковской митрополии богослужения на Пасху

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поделился, почему губернатор Псковской области принял законодательное решение закрыть храмы для прихожан во время пандемии, запретив даже богослужения на улице. Об этом владыка рассказал в эфире программы Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас».

Митрополит Тихон отметил, что изначально губернатор Псковской области Михаил Ведерников разрешил богослужение на улице в дни особых, важных для православных людей пасхальных праздников. «Мы договорились с нашим губернатором – он православный человек и понимает, насколько тяжело православным людям. Мы договорились, что в особые праздники мы служим на улице», – сказал гость программы «Парсуна».

Священники Псково-Печерского монастыря уже начали подготовку: вынесли звукоусилители, заказали специальные престолы и иконы, продумали безопасное посещение территории храма людьми. Однако в первый же праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы – часть священников Псковской области служила «в забитых людьми храмах», вопреки указу губернатора и увещеванию владыки.

«Вот эти вот люди, которые «гиперблагочестивые», – они лишили всех людей Псковской митрополии богослужения на Страстную неделю и на Пасху», – сказал митрополит.

Ранее Тихон назвал решение закрыть храмы «совершенно нормальным», а также обратился к прихожанам Псковской митрополии, которые сегодня скорбят без посещения храмов.

Также владыка отметил, что верующие благодарят патриарха за решение проводить прямые трансляции богослужений. При этом «ничто православному человеку храм не заменит», заметил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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