Ростех выявил наценку на материалы для средств защиты до 500 %

21:49, 03 мая 2020, ПАИ

Наценки на материалы для медицинских средств защиты на чёрном рынке достигают 500 %. Как пишет ТАСС, об этом заявили в госкорпорации «Ростех», которая в апреле начала поставлять защитные костюмы для медиков в регионы.

«Стоимость материала СМС, из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на чёрном рынке в пять раз – до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500 % из-за ажиотажного спроса», – отметили в Ростехе.

При поддержке Минпромторга корпорация договорилась о покупке материалов с четырьмя крупнейшими производителями. Ткани для средств индивидуальной защиты будут покупать напрямую у фабрик по цене 165–305 рублей за килограмм.

Накануне стало известно, что корпорация «Росхимзащита» произвела более 450 тысяч защитных костюмов для медицинских учреждений и начала поставки в регионы. Отпускная цена комплекта без учёта доставки составляет 847 рублей.