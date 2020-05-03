0
22:34
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
21:59
Художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы В Пскове
20:46
Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино
20:16
ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте
19:38
Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псковской митрополии
17:42
Названы ранние симптомы коронавируса
17:02
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Еще новости
Общество

Ростех выявил наценку на материалы для средств защиты до 500 %

Наценки на материалы для медицинских средств защиты на чёрном рынке достигают 500 %. Как пишет ТАСС, об этом заявили в госкорпорации «Ростех», которая в апреле начала поставлять защитные костюмы для медиков в регионы.

«Стоимость материала СМС, из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на чёрном рынке в пять раз – до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500 % из-за ажиотажного спроса», – отметили в Ростехе.

При поддержке Минпромторга корпорация договорилась о покупке материалов с четырьмя крупнейшими производителями. Ткани для средств индивидуальной защиты будут покупать напрямую у фабрик по цене 165–305 рублей за килограмм.

Накануне стало известно, что корпорация «Росхимзащита» произвела более 450 тысяч защитных костюмов для медицинских учреждений и начала поставки в регионы. Отпускная цена комплекта без учёта доставки составляет 847 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь Ростех выявил наценку на материалы для средств защиты до 500 % Митрополит Тихон: «Гиперблагочестивые» люди лишили всех прихожан Псковской митрополии богослужения на Пасху Митрополит Тихон рассказал, ради чего верующие терпят испытание коронавирусом ВОЗ прокомментировала гипотезу о связи дефицита витамина D со смертностью от коронавируса Ограничения из-за коронавируса не снимут полностью до появления вакцины Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псковской митрополии Врач Проценко оценил возможность развития ситуации с коронавирусом в России по итальянскому сценарию Псковичей приглашают стать добровольцами во время пандемии Названы ранние симптомы коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
03 мая 2020
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
Художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы В Пскове
03 мая 2020
Художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы В Пскове
Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино
03 мая 2020
Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино
ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте
03 мая 2020
ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте
Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псковской митрополии
03 мая 2020
Митрополит Тихон обратился к прихожанам Псковской митрополии
Названы ранние симптомы коронавируса
03 мая 2020
Названы ранние симптомы коронавируса
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
03 мая 2020
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»
03 мая 2020
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»

Идет загрузка...