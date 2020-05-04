0
12:28
Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области
11:19
4 мая 1945 года: подписан акт о капитуляции всех германских вооружённых сил
10:56
Заразившийся коронавирусом уроженец Пскова рассказал, как попал в реанимацию
10:35
Роструд разъяснил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае
09:22
Псковский Красный Крест поддержал акцию «Свеча Памяти»
23:28
Рисующий мурал художник извинился и рассказал, как отмыть попавшую на автомобили псковичей краску
23:16
В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек
Еще новости
Общество

Более 19 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

В граничащих с Псковской областью странах коронавирусом заразились свыше 19 тысяч человек. Такие данные представлены на официальном сайте статистики по коронавирусу.

В Эстонии коронавирусом заразились 1703 человека. За последние сутки количество зараженных прибавилось на три. Всего умерли 55 человек, выздоровели 259. В Латвии за сутки коронавирусом заразились 17 человек. Всего по стране количество зараженных достигло 896 человек, умерли 16 человек, выздоровели 348. В Белоруссии за последние сутки количество зараженных не изменилось, их количество составляет 16 705. Умерли 99 человек, выздоровели 3196.

В Псковской области коронавирусом заразились 214 человек. Общее количество зараженных по России составляет 145 268 человек

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Пути распространения коронавируса в России раскрыли в Минздраве Более 19 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах Были названы страны, которые первыми могут открыть границы для туристов В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса Заразившийся коронавирусом уроженец Пскова рассказал, как попал в реанимацию Роструд разъяснил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае Прогнозируемый срок окончания пандемии в России изменили учёные Сотни псковичей получили штрафы за нарушение режима самоизоляции Ещё семь псковичей выздоровели от коронавируса В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области
04 мая 2020
Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области
4 мая 1945 года: подписан акт о капитуляции всех германских вооружённых сил
04 мая 2020
4 мая 1945 года: подписан акт о капитуляции всех германских вооружённых сил
Заразившийся коронавирусом уроженец Пскова рассказал, как попал в реанимацию
04 мая 2020
Заразившийся коронавирусом уроженец Пскова рассказал, как попал в реанимацию
Роструд разъяснил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае
04 мая 2020
Роструд разъяснил, как выплачивается зарплата за работу в нерабочие дни в мае
Псковский Красный Крест поддержал акцию «Свеча Памяти»
04 мая 2020
Псковский Красный Крест поддержал акцию «Свеча Памяти»
Рисующий мурал художник извинился и рассказал, как отмыть попавшую на автомобили псковичей краску
03 мая 2020
Рисующий мурал художник извинился и рассказал, как отмыть попавшую на автомобили псковичей краску
В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек
03 мая 2020
В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь
03 мая 2020
Пенсионеры Псковской области получают бесплатную продуктовую помощь

Идет загрузка...