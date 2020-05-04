Более 19 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

12:09, 04 мая 2020, ПАИ

В граничащих с Псковской областью странах коронавирусом заразились свыше 19 тысяч человек. Такие данные представлены на официальном сайте статистики по коронавирусу.

В Эстонии коронавирусом заразились 1703 человека. За последние сутки количество зараженных прибавилось на три. Всего умерли 55 человек, выздоровели 259. В Латвии за сутки коронавирусом заразились 17 человек. Всего по стране количество зараженных достигло 896 человек, умерли 16 человек, выздоровели 348. В Белоруссии за последние сутки количество зараженных не изменилось, их количество составляет 16 705. Умерли 99 человек, выздоровели 3196.

В Псковской области коронавирусом заразились 214 человек. Общее количество зараженных по России составляет 145 268 человек.