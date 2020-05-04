Пути распространения коронавируса в России раскрыли в Минздраве

12:42, 04 мая 2020, ПАИ

В Министерстве здравоохранения рассказали о путях распространения коронавируса в России. На сегодняшний день распространение вируса идет уже внутри страны, пишет РИА Новости.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, что карантинные меры в России начали принимать еще в начале января, а потом их начали ужесточать. Эти меры позволили сдержать темпы распространения коронавируса. При этом больше всего заболевших коронавирусом приехало из европейских стран. По словам Николая Брико, вирус опасен тем, что его инкубационный период составляет от двух до 20 дней. Таким образом, часть вернувшихся из-за границы граждан заболеют спустя какое-то время. Выявить всех инфицированных сейчас невозможно.

Наиболее активно коронавирус распространяется при тесных контактах родственников, а также в местах с большим количеством людей. Увеличивается число заболевших среди медиков, в домах престарелых, воинских учреждениях и т.д.

На данный момент Россия занимает 7-е место по числу заболевших коронавирусом в мире. По состоянию на 4 мая количество зараженных превысило 145 тысяч человек, погибли 1356 человек, выздоровели более 18 тысяч человек. В Псковской области коронавирусом заражены 214 человек.