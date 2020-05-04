О порядке защиты дипломов и праздновании выпускных рассказало Минобрнауки

14:51, 04 мая 2020, ПАИ

Минобрнауки рассказало, как студенты будут защищать дипломные работы и праздновать выпускные в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ведомство.

Государственная итоговая аттестация и защита дипломов в университетах пройдет дистанционно. В привычные сроки студенты закончат учебный год. Каждый вуз будет самостоятельно устанавливать особенности проведения дистанционных испытаний, в том числе и выпускных квалификационных работ.

В соответствии с эпидемиологической ситуацией вузы будут решать вопросы о проведении выпускных и церемоний вручения дипломов.

Переход на дистанционный режим обучения для ПсковГУ не был стрессом. Приёмная кампания в 2020 году будет проходить в дистанционном режиме.