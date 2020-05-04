Индекс самоизоляции в Пскове снизился по сравнению с предыдущим днём

16:29, 04 мая 2020, ПАИ

В сравнении с предыдущим днём индекс самоизоляции в Пскове снизился. Такие данные приводит «Яндекс Карты».

По состоянию на 16:00 4 мая индекс самоизоляции в Пскове составляет 2,8 балла – это означает, что на улице много людей. На отметке 2,7 балла индекс самоизоляции держался с 12 до 14 часов. 3 мая в это же время в областном центре индекс самоизоляции составлял 3,3 балла.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к местным жителям с просьбой сделать всё возможное, чтобы ограничения были сняты как можно скорее.