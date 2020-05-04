Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ

19:05, 04 мая 2020, ПАИ

Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы Икромжон Назимов рассказал о партии инвазивных аппаратов искусственной вентиляции лёгких, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«10 аппаратов, в которых нуждались мы и больные с двусторонней пневмонией и развитием острых респираторных дистресс-синдромов», – рассказал Икромжон Назимов.

По словам врача, эти аппараты имеют все необходимые режимы вентялиции.

«С их помощью можно проводить вентиляцию, седатацию и релаксацию», – отметил Икромжон Назимов.

Врач также отметил, что теперь больница полностью оснащена аппаратами ИВЛ и готова работать.

Ранее сообщалось, что городская больница получила10 инвазивных и 50 неинвазивных аппаратов ИВЛ.