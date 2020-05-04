Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания

19:07, 04 мая 2020, ПАИ

Новые аппараты ИВЛ в Псковской городской больнице способны работать пять часов без питания. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы Икромжон Назимов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Эти аппараты способны работать без света на протяжении пяти часов», – отметил Икромжон Назимов.

10 новых инвазивных аппаратов искусственной вентиляции лёгких полностью готовы к работе, их подключат 6 мая.

Врач Икромжон Назимов рассказал, как были важны аппараты для тяжёлых пациентов.