Почти 11 тысяч исследований на коронавирус провели в Псковской области

23:24, 04 мая 2020, ПАИ

В Псковской области провели почти 11 тысяч исследований на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области на своей личной странице в Instagram.

За всё время распространения вируса в регионе было проведено 10 960 исследований на коронавирус. По состоянию на 4 мая подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 32 человека, умерло восемь.

В тройке лидеров по заражению коронавирусом – Псков (73 случая), Островский район (27 случаев), Новосокольнический район (23 случая).