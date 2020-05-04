Почти 11 тысяч исследований на коронавирус провели в Псковской области
В Псковской области провели почти 11 тысяч исследований на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области на своей личной странице в Instagram.
За всё время распространения вируса в регионе было проведено 10 960 исследований на коронавирус. По состоянию на 4 мая подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 32 человека, умерло восемь.
В тройке лидеров по заражению коронавирусом – Псков (73 случая), Островский район (27 случаев), Новосокольнический район (23 случая).