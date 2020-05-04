0
23:31
Глава Дновского района рассказал о заражённом коронавирусом местном жителе
22:43
226 человек заразились коронавирусом в Псковской области
21:28
Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке
20:13
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
19:07
Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания
19:05
Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ
16:59
Как принять участие в виртуальном Бессмертном полку, рассказали в видеоинструкции
Еще новости
Общество

Почти 11 тысяч исследований на коронавирус провели в Псковской области

В Псковской области провели почти 11 тысяч исследований на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области на своей личной странице в Instagram.

За всё время распространения вируса в регионе было проведено 10 960 исследований на коронавирус. По состоянию на 4 мая подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 32 человека, умерло восемь.

В тройке лидеров по заражению коронавирусом – Псков (73 случая), Островский район (27 случаев), Новосокольнический район (23 случая).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Названо лучшее средство против коронавируса Глава Дновского района рассказал о заражённом коронавирусом местном жителе Почти 11 тысяч исследований на коронавирус провели в Псковской области Первые два этапа распространения коронавируса Псковская область прошла успешно – Михаил Ведерников Ещё шесть человек выздоровели после коронавируса в Псковской области 226 человек заразились коронавирусом в Псковской области 52 человека с коронавирусом скончались в Москве Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке Вероятность второй волны пандемии в России оценил врач Для беременных с коронавирусом в петербургском роддоме развернули 75 коек
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Глава Дновского района рассказал о заражённом коронавирусом местном жителе
04 мая 2020
Глава Дновского района рассказал о заражённом коронавирусом местном жителе
226 человек заразились коронавирусом в Псковской области
04 мая 2020
226 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке
04 мая 2020
Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
04 мая 2020
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать 2
Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания
04 мая 2020
Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания
Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ
04 мая 2020
Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ
Как принять участие в виртуальном Бессмертном полку, рассказали в видеоинструкции
04 мая 2020
Как принять участие в виртуальном Бессмертном полку, рассказали в видеоинструкции
Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции
04 мая 2020
Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции 1

Идет загрузка...