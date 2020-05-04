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Глава Дновского района рассказал о заражённом коронавирусом местном жителе

Глава Дновского района рассказал о зараженном коронавирусом местном жителе. Фото: газета «Дновец»

О заражённом коронавирусом местном жителе рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин. Об этом пишет газета «Дновец».

«В официальной статистике распространения коронавирусной инфекции появился и Дновский район, – рассказал Михаил Шауркин. – Гражданин с коронавирусом находится в медицинском учреждении Пскова. Круг лиц, с которым он контактировал накануне, обследован».

По словам главы района, никаких поводов для беспокойства нет, ситуация находится под контролем. Сотрудники полиции и администрации района проводят проверки предприятий и учреждений, а также граждан в плане соблюдения ограничительных мер.

Михаил Шауркин также напомнил гражданам, что все прибывшие из других регионов России должны сообщать о прибытии по телефону 2-55-83, а также отправиться в 14-дневную изоляцию.

«Я понимаю, что за окном хорошая погода и хочется чаще выходить на улицу. Но всё ещё очень актуально соблюдать режим ограничительных мероприятий, без острой необходимости не выходить из дома», – отметил глава района, призвав не выезжать за пределы муниципального образования.

Согласно последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 226 человек, выздоровело ещё шесть человек.

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