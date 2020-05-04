Названо лучшее средство против коронавируса

23:57, 04 мая 2020, ПАИ

Лучшее средство для профилактики коронавируса назвал глава ВОЗ. Наиболее эффективным является мытьё рук, пишет РИА «Новости».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что наиболее эффективным средством для профилактики заражения коронавирусной инфекции является мытьё рук.

«Оно остаётся одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от COVID-19 и многих других болезней», – добавил Тедрос Аданом Гебрейесус, напомнив о Всемирном дне гигиены рук, который отмечают 5 мая.

Глава ВОЗ также отметил, что у некоторых людей нет возможности мыть руки регулярно, поскольку у трёх миллиардов человек на планете нет дома водоснабжения. Для решения проблемы он призвал увеличить инвестиции в производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.

Коронавирусом в мире заразилось 3,3 млн человек, 240 тысяч человек умерли. В Псковской области, по последним данным, количество заражённых возросло до 226, выздоровели шесть человек. В России общее количество заражённых составляет 145 268 человек.