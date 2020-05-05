Псковская база отдыха нарушила указ губернатора

09:45, 05 мая 2020, ПАИ

Одна из баз отдыха в Псковской области нарушила установленный региональной властью запрет на деятельность в условиях распространения коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по туризму.

4 мая сотрудники комитета по туризму и полицейские выехали на базу отдыха с целью проверки обращения гражданина о нарушении указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В результате проверки подтвердился факт нарушения указа в части «временного приостановления бронирования мест, приём и размещение граждан». Кроме находящихся в служебных командировках лиц, на базе отдыха проживали не имеющие на то оснований граждане.

В комитете отметили, что по факту выявленного нарушения составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут переданы в суд.

«Организации, нарушающие указ, не смогут претендовать на меры поддержки», – напомнили в комитете. 29 апреля губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что на майских праздниках базы отдыха должны быть закрыты.

Бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, туристических базах, кемпингах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах приостановлено с 28 марта по 1 июня.