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Общество

Мнение: Дистанционное обучение позволит решить нехватку педагогов в Псковской области

Дистанционное обучение позволит решить нехватку педагогов и низкий уровень образования в сельских школах в Псковской области. К такому выводу пришёл главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев в аналитической статье «Дивный новый мир»

Автор отметил, что в регионе реально организовать дистанционное обучение, поскольку для этого достаточно как организационных и инфраструктурных возможностей, так и квалификации преподавателей и менеджеров образовательного процесса.

Кроме этого, Максим Андреев указал на то, что дистанционный формат, применяемый Псковским областным Собранием депутатов, сделал законодательный процесс более оперативным.

По мнению главного редактора «Псковской правды», после карантина ожидается решение кадровой проблемы в сфере здравоохранения и развитие интернет-торговли, а также сохранится открытость региональной власти в режиме «24/7».

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Мнение: Дистанционное обучение позволит решить нехватку педагогов в Псковской области «Псковская правда»: Открытость власти в режиме «24/7» сохранится и после выхода региона из карантина «Психологический порог уже преодолён»: после пандемии ожидается развитие интернет-торговли «Врачи – это новые рок-звезды»: «Псковская правда» рассказала, как изменится жизнь после карантина Более 150 тысяч человек заразились коронавирусом в России Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году Псковская база отдыха нарушила указ губернатора Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире Названо лучшее средство против коронавируса Глава Дновского района рассказал о заражённом коронавирусом местном жителе
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