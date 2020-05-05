Мнение: Дистанционное обучение позволит решить нехватку педагогов в Псковской области

12:52, 05 мая 2020, ПАИ

Дистанционное обучение позволит решить нехватку педагогов и низкий уровень образования в сельских школах в Псковской области. К такому выводу пришёл главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев в аналитической статье «Дивный новый мир».

Автор отметил, что в регионе реально организовать дистанционное обучение, поскольку для этого достаточно как организационных и инфраструктурных возможностей, так и квалификации преподавателей и менеджеров образовательного процесса.

Кроме этого, Максим Андреев указал на то, что дистанционный формат, применяемый Псковским областным Собранием депутатов, сделал законодательный процесс более оперативным.

По мнению главного редактора «Псковской правды», после карантина ожидается решение кадровой проблемы в сфере здравоохранения и развитие интернет-торговли, а также сохранится открытость региональной власти в режиме «24/7».