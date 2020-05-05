В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции

14:55, 05 мая 2020, ПАИ

Люди устали от ограничений и все чаще выходят на улицы, констатировал губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, которое проходит 5 мая.

«Коронавирус не уйдёт так быстро, как хотелось бы. Надо понимать, что наши ресурсы ограничены. Самое главное сейчас всем научиться жить в условиях коронавирусной угрозы. Люди устали от ограничений - фактически половина протоколов в отношении нарушителей самоизоляции вынесены в период майских праздников», - отметил губернатор.

Также глава региона сообщил, что количество заражённых коронавирусом в Псковской области выросло до 252 человек.