Стоматологии, отдельно стоящие магазины и парки могут открыться в Псковской области

15:04, 05 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что на этом заседании оперативного штаба 5 мая обсудят возможность богослужений на прихрамовой территории, открытия стоматологий, отдельно стоящих магазинов и открытия общественных пространств для занятия спортом и прогулок с детьми.

Но, как подчеркнул губернатор, последнее слово будет за Роспотребнадзором.

«Не наша прихоть дать работать одним предпринимателям, запретить другим. Есть чёткие рекомендации Роспотребнадзора. В случае резкого ухудшения ситуации в муниципалитете или области в целом будут возвращаться в течение получаса действующие ранее ограничительные меры», - заявил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор сообщил, что количество заражённых коронавирусом в Псковской области выросло до 252 человек.