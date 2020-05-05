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Общество

Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00

О ситуации на мировом нефтяном рынке и её влиянии на российскую действительность в прямом эфире ПАИ-live расскажет директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев в вторник, 5 мая, в 17:00.

Ситуация с коронавирусом — это причина кризиса на нефтяном рынке или это сопутствующие явление и без пандемии кризис был прогнозируем?  Может ли обычный житель России, наблюдая за ценообразованием на нефтяном рынке, делать выводы, близкие к истине? Снижение добычи нефти будет происходить и дальше? Об этом поговорим в прямом эфире ПАИ-live.

Трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

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