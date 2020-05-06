Змей засняли очевидцы в центре Великих Лук

10:10, 06 мая 2020, ПАИ

Жители Великих Лук рассказывают о большом количестве змей в центре города. Об этом очевидцы сообщают в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Ставского (пересечение с Дворецкой) ползают змеи. Будьте осторожны!» - написал автор фотографий. Он пояснил, что змеи живут в куче строительного мусора, который остался после сноса домов.

В комментариях к публикации местные жители отметили, что эти змеи – ужи, которые не являются ядовитыми, а значит, их не следует бояться. Однако часть подписчиков всё равно обеспокоились появлением ужей в центре Великих Лук. «Они хоть и не ядовитые, но кусить могут сильно, заразу занести в организм. Хорошего мало. Я тоже боюсь», - написала одна из местных жительниц.

Это не первый случай нашествия змей в Великих Луках. В августе прошлого года пользователи социальных сетей также делились фотографиями пресмыкающихся.