Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки

13:34, 06 мая 2020, ПАИ

В Пскове индекс самоизоляции упал до рекордной отметки. Соответствующие данные представляет «Яндекс Карты».

В 13:10 6 мая индекс самоизоляции опустился до рекордной отметки — 1,6. Такого показателя в городе еще не было за весь период ограничительных мер.

Ранее показатель держался на уровне 1,8, однако к обеду опустился до 1,6, что означает, что на улице очень много людей. 50% опрошенных жителей Псковской области провели майские праздники дома.