«На улице очень много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове

11:04, 06 мая 2020, ПАИ

Индекс самоизоляции в Пскове 6 мая в 10:00 упал до 1,8 балла, следует из сервиса «Яндекс. Карты». Значения менее 2,9 балла указывают на большое количество людей на улицах города.

На 8:00 индекс самоизоляции составил 2,8 балла, на 9:00 – 2,0 балла. При этом индекс самоизоляции в Пскове на 10:00 ниже, чем в Москве (2,7), Санкт-Петербурге (2,3) и Великом Новгороде (2,0).

С 1 по 5 мая минимальное значение среднего индекса самоизоляции в Пскове составило 2,8 балла.

Всего в Псковской области 252 подтверждённых случая заражения коронавирусом, выздоровели 34 пациента.