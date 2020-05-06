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В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
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Общество

В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси

Фото Андрея Степанова

Первые административные протоколы составили в Пскове за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ-live.

Кроме этого, к административной ответственности привлекают и водителя такси, если у него нет защитной маски, пояснил он.  «Такси очень много, и не совсем легальных – не всегда удается понять, такси едет или нет. Но ГИБДД помогает, спасибо им большое», – рассказал Борис Ёлкин.

Также председатель комитета напомнил, что в Пскове увеличена частота движения автобусов в часы пик. «Мы знаем локальные проблемные точки, где чаще всего люди садятся в автобусы. Стараемся туда пускать наибольшее количество автобусов. Пока хватает подвижного транспорта», – сказал он.

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