В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси

14:28, 06 мая 2020, ПАИ

Первые административные протоколы составили в Пскове за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ-live.

Кроме этого, к административной ответственности привлекают и водителя такси, если у него нет защитной маски, пояснил он. «Такси очень много, и не совсем легальных – не всегда удается понять, такси едет или нет. Но ГИБДД помогает, спасибо им большое», – рассказал Борис Ёлкин.

Также председатель комитета напомнил, что в Пскове увеличена частота движения автобусов в часы пик. «Мы знаем локальные проблемные точки, где чаще всего люди садятся в автобусы. Стараемся туда пускать наибольшее количество автобусов. Пока хватает подвижного транспорта», – сказал он.