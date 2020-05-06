Ситуацию с коронавирусом в регионах оценил Дмитрий Песков

14:37, 06 мая 2020, ПАИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах и отметил, что она отличается в разных субъектах страны, пишет РИА Новости.

Решение о выходе из режима ограничительных мер остается за главами регионов.

«Есть показатели общей динамики, и есть ситуация, которая отличается от региона к региону, - отметил Дмитрий Песков. – Сейчас называть конкретно регионы, где ситуация хуже, где она лучше, я бы не стал».

Главное решение остается за главами. Владимир Путин сегодня, 6 мая, выступит с обращением по коронавирусу.