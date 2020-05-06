Россия не вышла на плато по коронавирусу, заявил министр здравоохранения

14:44, 06 мая 2020, ПАИ

Говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день рано, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» здесь ответ простой, поскольку прирост идёт ежедневный, поэтому это ещё не плато... Я думаю, что про плато пока рановато говорить», - подчеркнул министр.

По его словам, плато по заболеваемости COVID-19 одновременно во всех регионах РФ не будет. «Они все живут на сегодняшний день по-своему в эпидемиологическом процессе», - пояснил Мурашко.