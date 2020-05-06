735 тысяч безработных прибавилось в России за два месяца

16:44, 06 мая 2020, ПАИ

В России зарегистрировано 1 млн 243 тысячи безработных, из них за последние два месяца – 735 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

По словам министра, непосредственно после 1 марта работу потеряли более 208 тысяч человек. Антон Котяков напомнил, что таким людям назначается пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей. «На сегодняшний день таких пособий назначено на общую сумму в 1,8 млрд рублей», - уточнил он.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, 21 327 – выздоровели. В Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34.