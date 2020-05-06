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Общество

Индекс самоизоляции «Яндекса» влияет на решения властей при борьбе с коронавирусом

Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки

Индекс самоизоляции «Яндекса» – один из источников информации, которым руководствуется государство, принимая решения о продлении или снятии ограничений при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире проекта ПАИ-live «Дистанционка» 6 мая.

Конечно, данный показатель не единственный. Власти учитывают сводки от медиков, полиции, данные опросов и другие материалы.

«В Москве точно принимают во внимание индекс самоизоляции «Яндекса», – заверил гость эфира.

Кроме того, такие данные влияют на общественное мнение россиян.

В Пскове сегодня зафиксирован рекордно низкий индекс самоизоляции.

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