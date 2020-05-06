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Общество

В Великих Луках начали отключать отопление

В Псковской области установилась теплая погода. Фото: Андрей Степанов.

6 и 7 мая в жилых домах в Великих Луках будут поэтапно отключать отопление. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Согласно постановлению администрации, теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовано окончить отопительный сезон 2019/2020 после пяти дней, в которые среднесуточная температура воздуха будет держаться выше 8 градусов.

«Соответственно, отключение отопления в жилых домах будет производиться поэтапно 6–7 мая», – отметили в администрации.

В Пскове к завершению отопительного сезона приступят 7 мая.

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