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Общество

Больше половины французов потолстели за время самоизоляции

57 % жителей Франции набрали лишний вес за время домашнего карантина. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Le Parisien.

В среднем каждый житель страны набрал по 2,5 килограмма. Дополнительный вес вызван как отсутствием физических нагрузок, так и перееданием. «Это увеличение веса особенно повлияло на французов, живущих в многодетных семьях. Таким образом, из тех, кто оказался на карантине с более чем четырьмя людьми, 64 % набрали вес против только 53 % тех, кто потолстел в одиночестве», – рассказал Франсуа Краус, директор отдела политики и новостей Ifop.

При этом 29 % опрошенных экспертами жителей Франции отметили, что, наоборот, похудели благодаря самоизоляции.

Также аналитики выяснили, что во время карантина у французов появились новые вредные привычки: 42 % опрошенных признались, что стали чаще принимать аперитив, а также увлеклись шоколадом.

Ранее специалисты по питанию разработали меню для россиян, находящихся в самоизоляции.

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