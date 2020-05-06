Больше половины французов потолстели за время самоизоляции

22:28, 06 мая 2020, ПАИ

57 % жителей Франции набрали лишний вес за время домашнего карантина. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Le Parisien.

В среднем каждый житель страны набрал по 2,5 килограмма. Дополнительный вес вызван как отсутствием физических нагрузок, так и перееданием. «Это увеличение веса особенно повлияло на французов, живущих в многодетных семьях. Таким образом, из тех, кто оказался на карантине с более чем четырьмя людьми, 64 % набрали вес против только 53 % тех, кто потолстел в одиночестве», – рассказал Франсуа Краус, директор отдела политики и новостей Ifop.

При этом 29 % опрошенных экспертами жителей Франции отметили, что, наоборот, похудели благодаря самоизоляции.

Также аналитики выяснили, что во время карантина у французов появились новые вредные привычки: 42 % опрошенных признались, что стали чаще принимать аперитив, а также увлеклись шоколадом.

Ранее специалисты по питанию разработали меню для россиян, находящихся в самоизоляции.