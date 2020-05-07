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Общество

В России во время самоизоляции вырос спрос на дешёвую еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешёвые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.

Как сообщают «Известия», исследование компании Unusual Concepts показало, что в самоизоляции россияне неохотно покупают еду более высоких ценовых категорий. В первой половине апреля оборот продуктов, которые реализуются под собственными торговыми марками ретейлеров и традиционно стоят дешевле аналогов других брендов, повысился на 20%.

Продажи наборов здорового питания в апреле, по сравнению с мартом, снизились на 35–40%. Кроме того, магазины стали закрывать отделы готовой еды, так как в этом сегменте спрос упал на 80%.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что в условиях сокращения доходов покупатели стараются выбирать более дешёвые позиции в одной и той же товарной группе.

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